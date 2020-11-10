باستبعاد كبيان.. إعلان أسماء المرشحين للجنة الأولمبية العراقية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة التحضيرية المشرفة على الانتخابات الأولمبية يوم الثلاثاء قائمة أسماء المرشحين للانتخابات.

وجاءت أحدث نسخة من القائمة خالية من اسم خالد كبيان رئيس اتحاد السباحة، بعد أن ورد اسمه كمرشح للنائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية في القائمة السابقة.

وذكر المكتب الإعلام للجنة الاولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد المداولة المباشرة مع الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات الاولمبية، مساء اليوم الثلاثاء، تعلن اللجنة التحضيرية عن قائمة أسماء المرشحين للمناصب الرئاسية وعضوية المكتب التنفيذي في المؤتمر الانتخابي الذي سيقام بفندق شيراتون عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل الموافق 14/11/2020".

وجاء أسماء المرشحين كالتالي:

الرئيس

رعد حمودي سلمان

سرمد عبدالإله محمد

النائب الأول

اياد نجف الياس

طالب فيصل عبدالحسين

النائب الثاني

سلام عواد دويج

طارق عبدالرحمن عباس

النائب الثالث

صباح حسن شري

الأعضاء

ابراهيم جبار شنين

احمد حنون خنجر

اقبال عبدالحسين نعمة

بشتيوان مجيد نادر

جميل عزيز جعين

حسين علي حسين

حسين محمد ناجي

خالد عبدالواحد كبيان

زياد حسن جاسم

شعلان عبدالكاظم ابراهيم

صبيح مراد كاظم

عادل عيدان غيلان

علي تكليف شهيد

محمود عزيز عزيز

مصطفى جبار علك

مصطفى صالح مهدي

هردة رؤوف بارام

ولاء طارق حميد

وأشار البيان إلى أن "كل مرشح يلتزم قبل البدء بالعملية الانتخابية بالتوقيع على تعهد بعدم شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلّة بالشرف تتعارض مع ترشّحه وفقاً لقانون 29 لسنة 2019".

وكان كبيان قد نفى لوكالة شفق نيوز الجمعة ترشيح نفسه لمنصب النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية في انتخابات المكتب التنفيذي المقبل.

وقال إن اهتمامة ينصب حالياً باتحاده الذي يشهد انشطة مختلفة على المستويين المحلي والخارجي خلال المرحلة المقبلة.