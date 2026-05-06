باريس يعبر بايرن ويبلغ نهائي الأبطال لمواجهة أرسنال

شفق نيوز- ميونخ

بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله مع مضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف لمثله، مساء الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي، مستفيداً من تفوقه بمجموع المباراتين 6-5.

ودخل الفريق الباريسي اللقاء بأفضلية فوزه ذهاباً، قبل أن يعزز حظوظه مبكراً بهدف سجله عثمان ديمبيلي في الدقيقة الثالثة، مانحاً سان جيرمان أسبقية مهمة في ملعب أليانز أرينا، ومضاعفاً الضغط على أصحاب الأرض.

وحاول بايرن ميونخ العودة في النتيجة طوال المباراة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي فرنسي وصلابة واضحة في وسط الملعب، قبل أن ينجح هاري كين في تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، غير أن الهدف لم يكن كافياً لإنقاذ الفريق البافاري من الخروج.

وبهذه النتيجة، يواصل باريس سان جيرمان مشواره نحو الدفاع عن لقبه الأوروبي، ليضرب موعداً مرتقباً مع أرسنال الإنكليزي في المباراة النهائية المقررة يوم 30 أيار/ مايو الجاري على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وكان أرسنال قد حجز مقعده في النهائي بعد تجاوزه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، ليعود إلى المشهد الختامي لدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.