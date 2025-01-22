باريس يحسم القمة الأوروبية بفوز قاتل على السيتي والملكي يضرب بقوة

شفق نيوز/ قلب نادي باريس سان جيرمان الطاولة على مانشستر سيتي، ليهزمه (4-2) في مباراة جمعت بينهما مساء الاربعاء على ملعب حديقة الامراء ضمن الجولة السابعة من منافسات المرحلة الرئيسية في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، لكن باريس سان جيرمان نجح في العودة خلال ما يقارب 22 دقيقة فقط.

وأصبح موقف مانشستر سيتي معقدًا بشأن التأهل إلى الملحق الفاصل في منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل فريق جوارديولا المركز الخامس والعشرين بـ8 نقاط، بينما يظهر باريس سان جيرمان في المركز الثاني والعشرين بـ10 نقاط.

ويستقبل مانشستر سيتي ضيفه كلوب بروج في الجولة الختامية، بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على شتوتجارت.

وفي لقاء اخر اكتسح ريال مدريد نظيره سالزبورغ بخماسية مقابل هدف.

خماسية الريال من تسجيل: رودريغو (هدفين) في الدقائق 23،34، مبابي في الدقيقة 48، فينيسيوس (هدفين ) في الدقائق 55، 77، هدف سالزبورغ الوحيد جاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة من توقيع بيدرستروب.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد ريد بول عند 3 نقاط في المركز الـ 34.

نتائج الأربعاء لمباريات لدوري الابطال: