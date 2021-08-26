باريس سان جيرمان يكشف حقيقة دخوله بمفاوضات لضم رونالدو

شفق نيوز / كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الخميس، حقيقة الدخول في مفاوضات مع نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفى رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، الدخول في أي مفاوضات لضم رونالدو.

وقال الخليفي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" عن شائعات انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان: "لم نفكر حتى في ذلك".

ويرغب النجم البرتغالي في الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الصيف الحالي، بسبب سوء علاقته بالإيطالي ماسيميليانو أليغري، المدير الفني الجديد "للبيانكونيري"، وسط اهتمام من مانشستر سيتي الإنجليزي بضمه.

وأفادت تقارير صحفية أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال مواطنه رونالدو، سافر يوم الخميس، إلى مدينة تورينو، من أجل الدخول في محادثات مع إدارة السيدة العجوز، لحسم مستقبل اللاعب.