باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد بمونديال الأندية

شفق نيوز/ اكتسح باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز عليه 4-صفر ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية، الأحد.

وافتتح فابيان رويز التسجيل لسان جرمان في الدقيقة 19، قبل أن يعزز البرتغالي فيتينيا النتيجة بهدف ثان، وسجل سيني مايولو الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ولجأ حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو المساعد في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليحتسب ركلة جزاء للفريق الفرنسي ويسجل منها الكوري الجنوبي لي كانغ إن الهدف الرابع والأخير.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، التي تضم أيضا بوتافوغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.