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باريس سان جيرمان يقصي حامل اللقب من أبطال أوروبا

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-13T21:02:49+0000
باريس سان جيرمان يقصي حامل اللقب من أبطال أوروبا

شفق نيوز/ تأهل باريس سان جيرمان لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة أمام ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.

سجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وصعد بي إس جي بفضل تفوقه ذهابا 3-2 في ميونخ، ليرد اعتباره من الخسارة أمام الفريق الألماني في نهائي العام الماضي، وينتظر المتأهل من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

وفي المباراة الثانية، تأهل تشيلسي الانجليزي رغم خسارته بهدف وحيد أمام بورتو البرتغالي مستفيداً من فوزه في الذهاب بهدفين دون مقابل.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب بورتو مهدي طارمي في الدقيقة الأخيرة.

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