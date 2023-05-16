باريس سان جيرمان يختار بديلاً لميسي

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، يوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان استقر بالفعل على بديل لنجمه ليونيل ميسي، في إشارة جديدة إلى أن الأخير لن ينوي تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وأكد موقع "غول" المتخصص بكرة القدم أن البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنكليزي سيعود إلى الدوري الفرنسي مجددا، ليكون خليفة لميسي في فريق العاصمة بدءا من الموسم المقبل، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وهي ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسما سيلفا وباريس سان جيرمان، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي الصيف الماضي، لكن مشاكل مالية حالت دون إتمام الصفقة وقتها.

وسبق أن تألق سيلفا (28 عاما) مع موناكو الفرنسي، مما دفع مانشستر سيتي إلى ضمه عام 2017 ليبدأ مسيرة ناجحة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ومن جهة أخرى، تعزز هذه التقارير ما تناقلته وكالات أنباء، بشأن نية "ليو" الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في حزيران/ يونيو المقبل، وفي الغالب إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وكان ميسي ووالده، وهو وكيل أعماله في الوقت نفسه، نفيا انتقال أسطورة كرة القدم إلى البلد الخليجي، وقالا إن مصير اللاعب صاحب الـ35 عاما سيتقرر بعد نهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن برشلونة الإسباني، حيث خاض ميسي معظم مسيرته، يسعى أيضا إلى استعادة اللاعب، وفقا لتصريحات رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.