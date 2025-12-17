باريس سان جيرمان يحصد أول لقب له في بطولة كأس القارات

شفق نيوز- متابعة

فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكأس القارات لكرة القدم 2025، مساء اليوم الأربعاء، بعد تغلبه على نادي فلامينغو البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وسجل النادي الفرنسي أولاً عن طريق النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

لكن اللاعب الإيطالي جورجينيو استطاع تعديل النتيجة للفريق البرازيلي من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 62 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب استاد "أحمد بن علي" في قطر.

وحسم "العنكبوت" الروسي ماتفي سافونوف حارس مرمى باريس سان جيرمان نتيجة المواجهة للفريق الباريسي بتصديه لأربع ركلات ترجيحية ليقود فريقه لفوز تاريخي.

وتوج نادي باريس سان جيرمان للمرة الأولى بلقب بطولة كأس القارات في أول مشاركة له في التاريخ، بعد موسم استثنائي حصد خلاله لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي بفوزه الساحق عليه بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية.

بينما اكتفى نادي فلامينغو البرازيلي بلقبي "ديربي" الأميركيتين "قطر 2025" وكأس التحدي "قطر 2025"، بعد الفوز على كروز آزول المكسيكي وبيراميدز المصري على التوالي.