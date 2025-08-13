باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الأوروبي بعد "ريمونتادا" على توتنهام

شفق نيوز- بغداد

توج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على توتنهام بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 في مواجهة مثيرة على ملعب فريولي.

وعاد باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا من بعيد ورفض الوقوع في فخ توتنهام بطل الدوري الأوروبي، وتمكن من تحقيق ريمونتادا مثيرة والتعادل معه 2-2.

وسجل أهداف توتنهام كل من فان دي فان في الدقيقة 39 وكريستيان روميرو في الدقيقة 48، بينما قلص باريس الفارق عبر لي كانغ إن في الدقيقة 85، قبل أن يدرك راموس التعادل لفريقه، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للنادي الفرنسي.