باريس تلاحق اشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، يواجه اتهاما باغتصاب شابة في منزله.

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف أشرف حكيمي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية.

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في أواخر فبراير/ شباط.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبدياً امتعاضه من "المعلومات المنشورة" في الصحافة لأنها "تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة".

ووفقا للمصدر نفسه المطلع على القضية، توجهت هذه المرأة إلى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد للتنديد بأعمال الاغتصاب، لكنها لم تتقدم بشكوى.

واتصلت فرانس برس بباريس سان جرمان للوقوف على رأيه، لكنها لم تحصل على أي رد من نادي العاصمة.

وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان.