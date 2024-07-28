باريس تغرق في الظلام.. انقطاع كامل للكهرباء تزامناً مع الأولمبياد

شفق نيوز/ تعرضت باريس لانقطاع التيار الكهربائي بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة ووقت قصير من إعلان مشاكل متعلقة بالنقل والمواصلات، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس شهدت بداية صعبة، حيث تعرض حفل افتتاحها لانتقادات شديدة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ظهرت المزيد من المشكلات للمدينة الفرنسية خلال الحدث الرياضي العالمي حيث ظهرت مقاطع فيديو تظهر باريس في ظل انقطاع كامل للتيار الكهربائي، وبعدها تزايدت المخاوف من أن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء المدينة قد يؤثر على خطط الألعاب الأولمبية.

وحتى الآن، لم يخرج تعليق رسمي من الحكومة الفرنسية بشأن تداول فيديوهات تكشف عن انقطاع كامل للكهرباء في مدينة باريس.

ويأتي هذا بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة مما أدى إلى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية، من بينها مباريات كبار نجوم التنس وتأجيل مسابقة التزلج على الألواح في الشوارع للرجال وإعادة جدولتها إلى يوم الاثنين بعد أن غمرت المياه أرض الملعب.

ما سببته الأمطار الغزيرة

وأدت الأمطار الغزيرة إلى ظهور كميات كبيرة من المظلات ومعاطف المطر والطوابير الطويلة خارج الملاعب الأولمبية، كما سبب الطقس السيئ أيضًا في حدوث مشكلات للرياضيات في سباقات الدراجات للسيدات، حيث تعرضت العديد منهن لحوادث في شوارع العاصمة الغارقة في الأمطار خلال السباق.

ولم يكن الطقس فقط هو ما أزعج الألعاب الأولمبية حتى الآن، حيث تعرض حفل الافتتاح الذي أقيم في مختلف أنحاء المدينة الفرنسية لسيل من الانتقادات.