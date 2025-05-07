باريس تسكت مدافع لندن.. سان جيرمان إلى نهائي الأبطال لملاقاة الإنتر

شفق نيوز/ تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال الإنكليزي (2-1) في إياب نصف النهائي، اليوم الأربعاء.

تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 26 عبر فابيان رويز، وأضاف أشرف حكيمي الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 73. وقلص بوكايو ساكا الفارق في الدقيقة 76.

وأهدر سان جيرمان فرصة لزيادة حصيلته حين تصدى دافيد رايا لركلة جزاء سددها فيتينيا.

وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها الفريق الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد بطولة عام 2020 قبل الهزيمة أمام بايرن ميونيخ.

وكانت مباراة الذهاب في لندن قد انتهت بفوز سان جيرمان بهدف نظيف.

ويلعب بطل فرنسا في المباراة النهائية ضد إنتر ميلان الذي صعد على حساب برشلونة الإسباني بعد مباراة مثيرة.