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بارتوميو يستعد لتوجيه ضربة جديدة للاعبي برشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-13T09:42:00+0000
بارتوميو يستعد لتوجيه ضربة جديدة للاعبي برشلونة

شفق نيوز/ كشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يعمل على اتخاذ قرار قد يؤثر على عقود نجوم البارسا، في الموسم الحالي.

واضاف أنَّ بارتوميو يخطط لإجراء خفض رواتب جديد للاعبي برشلونة بنسبة 20% هذا الموسم، تزامنًا مع المشكلة الاقتصادية التي ظهرت عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أعلنت إدارة النادي الكتالوني خفض رواتب اللاعبين في مارس/آذار الماضي بنسبة 70%.

كان برشلونة أطلق مفاوضات مبدئية مع الفريق الأول، لخفض حجم الرواتب وملائمتها مع الوضع الاقتصادي العالمي الجديد، وهي المسألة التي اعترف نائب رئيس البارسا للشؤون الاقتصادية، جوردي مويكس، بأنها "ليست سهلة".

وقال مويكس "ندرس الطرق المتاحة، لم يحدث اتصال رسمي بعد، لكن في ظل الوضع الحالي لكرة القدم العالمية، علينا أن نتخذ مجموعة من الإجراءات.. نعمل حاليا على هذه المسألة".

وأشار إلى أن هذا الوضع موجود في عدة قطاعات بالنادي، وشمل تخفيض النفقات العملياتية، بجانب نفقات طاقم العمل.

كان برشلونة تخلص من أكثر من لاعب يحصل على راتب كبير في الميركاتو الصيفي الأخير، للحد من الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية زعمت أن إدارة ريال مدريد تخطط أيضًا لخفض رواتب جديد داخل النادي الملكي هذا الموسم، إذا لم تعد الجماهير إلى المدرجات.


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