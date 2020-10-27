بارتوميو يرفض الاستقالة رغم المطالبات ويتغزل بميسي

شفق نيوز/ أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أنه لا يُفكر في الاستقالة في الوقت الحالي، رغم مطالبات حجب الثقة من أعضاء النادي في الفترة الأخيرة.

وقال بارتوميو، خلال مؤتمر صحفي: "لقد وضعنا الآليات المناسبة للتصويت بحجب الثقة، واقترحنا يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في 13 مركزا في كتالونيا وشكلنا لجنة لتحليل التواريخ".

وأضاف: "لكن نظرًا للتأخير كنا بحاجة إلى حل، وطلبنا يوم الخميس الماضي بمنحنا 15 يوما لجعل الاقتراع عالميًا قدر الإمكان لكن تم الرفض ولم تقبل الجمعية العمومية التصويت يومي 15 و16 بطريقة لا مركزية".

وتابع: "رئيس الحكومة الإسبانية أصدر بالأمس حالة إنذار وفرض حظر تجول وأقام الحد الأقصى للاجتماعات لـ6 أشخاص، لذلك أرسلنا نستفسر كيف يمكننا ضمان تصويت الأعضاء وكيف نضمن صحة 300 عامل؟"

وأردف: "نعلم أننا نعيش في ظروف خطيرة تتطلب إجراءات استثنائية، فالفيروس يؤثر علينا وعلى النادي بالعواقب وخاصة في الأمور الاقتصادية حيث خسرنا 200 مليون يورو وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد".

وأوضح: "أردنا تصويتًا لا مركزيًا في أماكن مختلفة بحيث يصوت أكبر عدد ممكن من الأعضاء، لذلك طلبنا 15 يوما إضافية لكن قيل لنا إنه سيكون 1 و2 من الشهر المقبل في كامب نو، وحال استقروا على ذلك سيكون باستخدام بروتوكول صحي مناسب".

وتابع: "لدي أقصى قدر من الاحترام للأعضاء البالغ عددهم 20 ألفا الذين وقعوا على التصويت بسحب الثقة، ولم نرغب أبدًا بشل أي شيء، ويمكننا أن نكون سعداء بكيفية تطور كل شيء".

الرهان على كومان

ونوه: "نحن نقدر جهود الرياضيين في تخفيض رواتبهم مع الوضع الحالي، وقررنا الرهان على كومان لكونه المدرب المثالي لإعادة هيكلة الفريق، واليوم أود أن أشكره على قبوله المنصب، فهو يواجه إجراءات غير عادية وقراراته الشجاعة تؤتي ثمارها".

وعن ميسي، كشف: "الأولوية كانت وجوده في المشروع الجديد، وقررت ألا أدخل مناقشات جدلية، والبعض اتهموني بأنني أريد بيع ليونيل بسبب الجائحة وأنكر هذا، وفي النهاية لم نسمح له بالرحيل وأصبح جزءا من مشروع كومان".

وعن حكم الكلاسيكو، علق: "قبل دخولي المؤتمر الآن، أبلغوني أن هناك تسجيلات صوتية للحكم مع مساعده، وسنقوم بتحليل الأمر وقدمنا اعتراضًا على الأمر".

وزاد: "لم يخطر ببالي أبدًا الاستقالة بسبب قضية ميسي، والمشروع الجديد للنادي مثير جدًا للشباب والقدامى مثل ليونيل، وأعتقد أننا معه سنفوز بالألقاب هذا الموسم".

وبسؤاله عن الخوف من كونه أول رئيس يُطرد من برشلونة، علق: "لا ندير النادي بخوف، ومن المهم أن يُعبر أعضاء النادي عن نفسهم، ومنذ 2010 حققنا 22 لقبا وهو أفضل متوسط في عقد من الزمن، وهناك العديد من الأشياء لشرحها للأعضاء".

وأتم: "الاستقالة؟ حتى نحصل على إجابة من الحكومة على قرار التصويت، لن نتخذ قرارات، وسننتظر".







