بارالمبياد طوكيو.. درجال يعتذر ونجلة تسعى والأثقال تستهل

شفق نيوز/ استهلت البعثة البارالمبية العراقية منافسات اليوم الأول للدورة البارالمبية الجارية حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو خلال المدة 24 اب الحالي ولغاية 5 أيلول المقبل بنتائج لا تلبي الطموح في فعاليتي تنس الطاولة فردي السيدات والمبارزة فردي الرجال بالسيف العربي.

مواجهة صعبة

ففي فعالية فردي السيدات تنس الطاولة فئة (6) المجموعة (c) خسرت اللاعبة نجلة عماد مباراتها الأولى امام منافساتها الروسية اوليفا مالك التي تشترك بالدورة تحت العلم الأولمبي بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط واحدة وذلك في اللقاء الذي جمعهما في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء على قاعة متروبولتان، وفق بيان للبارالمبية ورد الى وكالة شفق نيوز.

وانتهى الشوط الأول للاعبة العراقية بنتيجة (11-5) نقطة فقد بدأت بشكل جيد وأنهت الشوط بفارق مريح لكن عادت الروسية في الشوط الثاني وتفوقت بشكل واضح على اللاعبة نجلة عماد بنتيجة (2-11) نقطة وكررت المستوى نفسه في الشوط الثالث الذي انتهى بنتيجة (5-11) وفي الشوط الرابع الذي كان حاسماً للاعبتين تقدمت اللاعبة نجلة عماد بشكل جيد بنتيجة (7-2) نقطة الا انها عادت وخسرت الشوط بنتيجة (9-11) نقطة.

وبعد نهاية المباراة برر جمال جلال مدرب اللاعبة نجلة عماد أن الخسارة تعود الى الاعداد المتأخر والذي استمر لمدة شهر واحد في بغداد، بسبب حصولها على بطاقة المشاركة مطلع شهر تموز الماضي.

وأضاف جلال أن اللاعبة الروسية ايفا مالك تعد من أصحاب الخبرة حيث تحتل الترتيب الثالث في التصنيف الدولي بمجموع نقاط (1252)، فيما تصنف نجلة عماد في الترتيب (14) بمجموع نقاط (847).

وتابع جلال ان الفارق بين اللاعبتين كان واضحاً من حيث الأداء والجسد فضلاً عن الخبرة والمهارة بسبب المشاركات الكثيرة للاعبة الروسية اليفا مالك التي فازت هذا العام ببطولة اوروبا.

وزاد جلال في الشوط الأول فاجئت اللاعبة نجلة عماد منافستها وتقدمت عليها بشكل سهل لكن اللاعبة الروسية استغلت نقاط ضعف لاعبتنا واستطاعت أن تنهي المباراة لصالحها، سيما ما يتعلق باستخدام الارسال الى مناطق محددة في الطاولة لم تستطع نجلة التصدي لها بسبب وضعها الجسدي.

يذكر ان اللاعبة نجلة عماد تمتلك ذراع واحدة بعد ان تعرضت الى بتر أعضائها الثلاثة نتيجة انفجار استهدف عائلتها في محافظة ديالى.

واكد المدرب جمال جلال، وفق البيان، أن اللاعبة نجلة عماد ستواجه في الساعة السابعة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الخميس (بتوقيت طوكيو) لاعبة كورية تصنيفها الرابع على العالم الا ان ذلك ليس معناه اننا لا نستطيع المنافسة فقد سبق ان تواجها في بطولة اسيا الأخيرة وقد خسرت معها بصعوبة بنتيجة (1-3).

وأوضح جلال، أن اللاعبة الكورية أولاً ستواجه اللاعبة الروسية اليفا مالك وفي حال فوز الكورية وفوز نجلة عليها فستتأهل الى الدور الثاني، مضيفاً أن المجموعة (c) تضم 9 لاعبات يتأهل منهم الى الدور الثاني 6 لاعبين.

من جهتها علقت اللاعبة نجلة عماد على مباراتها الخميس امام اللاعبة الكورية، وقالت سأدخل الى المباراة بروح عالية ومعنويات جيدة من اجل التعويض، اما مباراة اليوم فهي للنسيان، مضيفة أن منافستها الروسية كانت خبرتها وحركتها أفضل.

خسارة المبارزة

وخسر اللاعب عمار هادي علي في منافسات فردي الرجال بالسلاح العربي في إطار المجموعة الأولى تصنيف (B) نزالاته الثلاثة وودع المنافسات ضمن هذه الفعالية فقد خسر نزاله الأول امام المبارز الروسي كامالوف ألبرت بنتيجة (0-5) ونزاله الثاني امام نظيره البلاروسي بروموفج اندريه بنتيجة (2-5) ثم انسحب امام خصمه البلغاري كاسترو ايدريان بعد اصابته بمرفق الذراع وقد كانت لوحة التسجيل تقرأ النتيجة (2-4).

وقال رئيس اتحاد المبارزة علي حميد، بحسب بيان بعثة البارالمبية، أن السيف العربي ليس من اختصاص المبارز عمار هادي فهو اختصاص سيف المبارزة الا ان مشاركته في بطولة العالم عام 2018 ادخلته التصنيف الدولي بالمرتبة (28) مما اضطره الى المشاركة في هذه الفعالية.

وأضاف حميد أن تصنيف المبارز علي حميد في سيف المبارزة هو الثالث دولياً لذا نتوقع له حظوظ كبيرة في منافسات يوم غد الخميس في فردي الرجال، مبيناً أن الطموح والتخطيط قبل بداية الدورة كان منصباً على المبارزين عمار وزميله زين العابدين غيلان في الحصول على مراتب متقدمة.

وابدى حميد قلقه من إصابة المبارز عمار هادي وذكر أن نزالات السيف العربي تعتمد الضرب وليس الوخز، وأن اللاعب البلغاري ايدريان وجه ضربة قوية الى المرفق الأيمن، مبيناً أن المبارز تلقى اسعافات أولية من مسكنات بانتظار التقرير الطبي والعلاجات المطلوبة.

وتابع حميد أن اللجنة المنظمة وزعت المبارزين على (9) مجموعات يتأهل عنها مبارزين للدور الثاني ويحدونا الطموح أن يكون لاعبينا ضمن هذا الدور، مضيفاً أن جائحة كورونا جعلت التوقعات صعبة جداً حيث تقدم مستوى لاعبين وتراجع اخرين وكذلك الفرق المشاركة.

يذكر أن المبارز عمار هادي علي (36 عاماً) يعاني من الشلل الدماغي بسبب انفجار في بغداد عام 2007 وهو من مواليد البصرة خريج السادس الاعدادي بدأ الرياضة عام 2008 في نادي الثورة الرياضي ولعب لنادي الذرى الخاص برياضة الاحتياجات الخاصة حاصل على الوسام الفضي في بارالمبياد ريو 2016 والوسام الذهبي في بطولة جورجيا الدولي عام 2018 والوسام الذهبي في بطولة أوساكا باليابان عام 2018 والوسام الذهبي في بطولة العالم بورشو عام 2019 كما حصل على جائزة الشجاعة في حفل توزيع جوائز الألعاب البارالمبية لعام 2017 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

منافسات الأثقال

يفتتح الرباع علي موحان فعاليات رفع الاثقال بوزن تحت (54) كغم وذلك في الساعة السادسة والنصف من مساء غد الخميس التي تجري على قاعة منتدى طوكيو الدولي

قال الرباع علي موحان انه يشارك لأول مرة في البارالمبياد وقد استعد للدورة بأربعة معسكرات داخلية وخارجية في بغداد والسليمانية وتركيا مؤكدا انه يتمتع بمعنويات جيدة وهو على أتم الاستعداد لخوض المنافسات

يذكر ان الرباع علي موحان (39 عاما) من مدينة بغداد خريج الدراسة الإعدادية يلعب لنادي الإشراق الرياضي وقد حصل على المركز الثاني في بطولة فزاع الدولية في الإمارات عام 2017 والذهبي في بطولة غربي آسيا بدبي 2017 وعلى المركز الخامس في بطولة العالم التي جرت باليابان عام 018 والوسام النحاسي في الاسياد بجاكرتا عام 2018.

اعتذار درجال

واعتذر وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال عن الحضور الى فعاليات الدورة البارالمبية الجارية حالياً في طوكيو بسبب تزامن الدورة مع التزامات مهمة في بغداد.

وكان من المقرر أن يصل درجال إلى اليابان يوم 28 آب الحالي ويمكث لمدة (5) أيام حيث وضعت له اللجنة المنظمة برنامجاً خاصاً يتضمن حضور المسابقات المختلفة وتكريم الفائزين.

ووفق البيان، فقد ولد عدم حضور درجال نوعاً من الإحباط لدى البعثة البارالمبية، لما لها من تأثير في شحذ المعنويات وحث الرياضيين على تقديم أفضل ما لديهم.

حفل الافتتاح

واستعرضت البعثة العراقية في حفل افتتاح الدورة البارلمبية طوكيو 2020 إلى جانب البعثات الأخرى حيث تقدم البعثة رئيس الوفد عبيد الغزي ورفع العالم العراقي رامي الثقل جراح نصار والعداءة فاطمة فاضل وقد استمر الحفل لمدة ساعتين تضمن العديد من اللوحات الفنية والقصص والحكايا التي تدل على أهمية ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع وضرورة دعمهم ومساندتهم باستمرار.