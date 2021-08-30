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بارالمبياد طوكيو.. العراق يتحصل على ميدالية برونزية وعلي مبارك لنهائي 400 متر

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-30T10:29:23+0000
بارالمبياد طوكيو.. العراق يتحصل على ميدالية برونزية وعلي مبارك لنهائي 400 متر

شفق نيوز / تأهل عداء المنتخب العراقي علي مبارك، يوم الاثنين، إلى نهائي سباق 400 متر، فئة 38F، فيما حقق الرباع العراقي فارس سعدون، ميدالية برونزية ضمن منافسات بارالمبياد طوكيو.

وجاء ذلك بعد حلول العداء العراقي ثالثاً ضمن ترتيب مجموعته بـ زمن 53.27 ثانية، وبفارق 3 ثواني عن الأول الذي وصل بزمن 50.84 ثانية.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد، إن "العداء علي مبارك، سيلعب يوم غد الثلاثاء النهائي (الساعة السابعة والنصف مساء) مع 7 متسابقين آخرين".

وأضاف حميد، أن "علي مبارك، يمتلك الفرصة لحصد ميدالية، كون رقمه يعتبر جيداً مقارنة بمنافسيه في النهائي".

إلى ذلك، حقق الرباع العراقي فارس سعدون، وساماً نحاسياً للعراق في بارالمبياد طوكيو الجارية أحداثها في اليابان.

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