باراغواي تطيح بألمانيا بركلات الترجيح وتفجر كبرى مفاجآت المونديال

شفق نيوز- بوسطن

فجر منتخب باراغواي، الاثنين بتوقيت أميركا، واحدة من أبرز مفاجآت مونديال 2026، بعدما أطاح بنظيره الألماني من دور الـ32، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وانطلقت المباراة على ملعب جيليت في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط أفضلية واضحة للمنتخب الألماني في الاستحواذ وصناعة الفرص، قابلها تنظيم دفاعي صلب من باراغواي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم باراغواي بهدف دون رد، رغم السيطرة الألمانية على مجريات اللعب والخطورة المستمرة على المرمى، إذ نجح منتخب باراغواي في امتصاص الضغط قبل أن يوجه ضربته في الدقيقة 41، بعد مهارة فردية مميزة من ميغيل ألميرون، راوغ خلالها أحد لاعبي ألمانيا، ثم مرر الكرة إلى غالارتزا، الذي أرسل عرضية متقنة وجدت رأس إنسيسو إسبينولا، ليضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب الألماني بعزيمة واضحة للعودة إلى المباراة، وواصل ضغطه على دفاع باراغواي، حتى تمكن كاي هافرتس من إدراك التعادل في الدقيقة 54، بعدما ارتقى لعرضية متقنة وحولها برأسه إلى داخل المرمى.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت إلغاء هدف ألماني في الدقيقة 101 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر احتساب إعاقة على مهاجم ألمانيا ضد حارس باراغواي أثناء تسجيل الهدف.

ومع استمرار التعادل 1-1 حتى نهاية الشوطين الإضافيين، احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لباراغواي بنتيجة 4-3، لتمنحها بطاقة العبور إلى دور الـ16، وتنهي مشوار ألمانيا مبكراً في البطولة.

وسيواجه منتخب باراغواي في الدور المقبل المتأهل من مواجهة فرنسا والسويد، ضمن سباق بلوغ الأدوار المتقدمة من مونديال 2026.

وكان المنتخب الألماني قد بلغ الأدوار الإقصائية متصدراً المجموعة الخامسة، فيما حجز منتخب باراغواي مقعده في دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات.