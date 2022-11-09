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باداء هزيل.. منتخب العراق يتعرض لخسارة ثقيلة امام نظيره المكسيكي

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-09T21:49:12+0000
باداء هزيل.. منتخب العراق يتعرض لخسارة ثقيلة امام نظيره المكسيكي

شفق نيوز/ تعرض المنتخب العراقي لكرة القدم لخسارة بأربعة أهداف نظيفة امام نظيره المكسيكي ودياً.

انتهى الشوط الأول الذي سيطرة المنتخب المكسيكي على مجرياته بشكل مطلق، بتقدم بهدف واحد جاء في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب الكسيس فيگا.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 سجل المكسيك هدفه الثاني عن طريق فونيس موري، وفي الدقيقة 67 اضاف المكسيكيون هدفهم الثالث من كرة قوية سددها اللاعب خوسيس غالاردو سكنت شباك جلال حسن، وفي الدقيقة الثانية المحتسبة بدل الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمكسيك سجل منها اريل انتونا الهدف الرابع.

وخاض منتخب العراق الوطني لكرة القدم مباراته الودية الاولى في اسبانيا امام منتخبِ المكسيك مساء الاربعاء على ملعب مونتليفي في جيرونا الاسباني في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيتِ العراق.

ونزل المنتخب بتشكيلة تالفت من ، جلال حسن لحراسة المرمى، ومناف يونس وعلي فائز وكرار عامر لخط الدفاع، وحمزة عدنان واحمد عبد الحسين ومحمد قاسم وامجد عطوان وحسين جبار وابراهيم بايش لخط الوسط، وايمن حسين للهجوم.

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