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باجتماع "استثنائي".. إدارة نادي النجف تقدم استقالتها ومصدر يكشف الخفايا

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-02T20:40:18+0000
باجتماع "استثنائي".. إدارة نادي النجف تقدم استقالتها ومصدر يكشف الخفايا

شفق نيوز/ قدمت إدارة نادي النجف الرياضي، يوم الاثنين، استقالتها أمام محافظة النجف، في وقت كشف فيه مصدر عن خفايا الاستقالة.

وقالت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تحقيق الإنجاز الكبير بحصول نادينا على المركز الثالث في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2020/2021، ولرغبة ياسر حلاوة بدعم النادي بأموال كبيرة وطلبه بتشكيل كادر استثماري ولرغبة الرأي العام بذلك، قررت الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي باجتماعها الاستثنائي مساء تقديم استقالتها أمام محافظ النجف".

ونوهت الى أن "الادارة قد جلست لمرة واحدة مع المستثمر".

من جانبه قال مصدر رياضي، إن "رجل اعمال نجفي اشترط على الادارة الاستقالة مقابل صرف اموال ضخمة لنادي النجف على أن يكون هو رئيس النادي ويشكل ادارة جديدة".

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