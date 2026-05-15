بابل تحتضن بطولة العراق التخصصية لبناء الأجسام بمشاركة 400 لاعب (صور)

شفق نيوز- بابل

احتضن منتجع بابل السياحي في محافظة بابل، يوم الجمعة، انطلاق فعاليات بطولة العراق للمراكز التدريبية التخصصية الأهلية لبناء الأجسام واللياقة البدنية لعام 2026، بإشراف الاتحاد العراقي المركزي وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي في المحافظة، وسط مشاركة واسعة من مختلف محافظات البلاد.

وقال عضو الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، حيدر الربيعي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن البطولة سوف تشهد مشاركة جميع محافظات العراق من الشمال والجنوب والوسط، مبيناً أن عدد المشاركين النهائي سيتضح بعد إكمال إجراءات التسجيل والميزان.

وأضاف أن هذه البطولة مخصصة لصالات التدريب الأهلية (المراكز التخصصية)، وتُقام سنوياً بنسختين، بهدف إتاحة الفرصة للأبطال الجدد، حيث يتم استبعاد الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في بطولات العراق والبطولات الدولية، لإفساح المجال أمام المواهب الصاعدة.

وأوضح الربيعي أن المنافسات تشمل عدة فئات، منها "البودي بيلدينغ" و"الكلاسيك بيلدينغ" و"الفيزيك"، مع تقسيمات خاصة بالأوزان والأطوال وفق نظام الاتحاد الدولي.

من جانبه، أكد المدرب والبطل العالمي زهير القاسمي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة المنظمة تجري فحوصات دقيقة للاعبين، تشمل الكشف عن المنشطات والتشوهات الجسدية، لضمان مشاركة لاعبين يتمتعون بالمواصفات البدنية والجمالية المطلوبة.

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد الفرعي في بابل، حيدر مهاوش في حديثه لوكالة شفق نيوز، عن فخره باستضافة المحافظة لهذا الحدث الرياضي الكبير، مشيراً إلى أن عدد المشاركين يصل إلى نحو 400 لاعب من مختلف المحافظات، بينها البصرة والأنبار.

وبين أن البطولة تُعد "رافداً مهماً للمنتخب الوطني"، لافتاً إلى أنها كانت تُقام في السابق في محافظات إقليم كوردستان، إلا أن جهود الاتحاد ودعم الجهات المحلية، ومنها جامعة المستقبل، أسهمت في نقلها إلى بابل.

وأشار إلى أن البطولة لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تتضمن رسائل توعوية، حيث تم توجيه دعوات لمديرية مكافحة المخدرات ودوائر أخرى للمشاركة، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والابتعاد عن السلوكيات السلبية.

وتنطلق فعاليات اليوم الأول بإقامة المؤتمر الفني وإجراءات الميزان عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، فيما تُقام منافسات البطولة والنهائيات وحفل التتويج يوم غد السبت بحضور جميع والمشاركون والجماهير.