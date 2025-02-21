أول اعتراض على قرعة كأس العراق من الموصل: "انطوها للنجوم وفضّوها"

شفق نيوز/ أعرب مشرف نادي الموصل، محمد فتحي، اليوم الخميس، عن استيائه الشديد من قرعة كأس العراق التي فرضت موازنة بين فرق الدوري الممتاز ودوري النجوم، وانتقد قرار إجبار فريق الموصل على اللعب خارج ملعبه في العاصمة بغداد.

وقال فتحي في تصريحٍ لوكالة شفق نيوز؛ عن قرعة كأس العراق قائلاً إنها "أجمل قرعة في تاريخ الكرة – انطوها للنجوم وفضوها، والشرطة يلاعب الموصل في بغداد جبراً".

وأوضح فتحي أن "المشكلة الأساسية تكمن في عدم السماح بإجراء القرعة على ملعب نادي الموصل بحجة عدم توفر ملعب مناسب، وهو ما يُثير تساؤلات حول عدالة توزيع الملاعب بين الفرق".

وأضاف قائلاً: " اشركونا في القرعة ونحن من يختار الملعب، وليس أن تُخبرني بأنني سأواجه الشرطة في العاصمة بغداد".

واعتبر فتحي أن مثل هذه القرارات تُظهِر تجاهلاً واضحاً لواقع الأندية المحلية، ما يزيد من معاناة الفرق التي تكافح لتأمين حقوقها في المنافسة على أرضها، مؤكداً أن النظام الإداري الحالي يحتاج إلى إصلاحات تضمن تكافؤ الفرص لجميع الفرق.

واعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة قرعة كأس العراق للدور الـ16 ووضعت القرعة الموصل الذي يلعب في الدوري الممتاز بمواجهة الشرطة الذي يلعب في دوري نجوم العراق، على ان تجري المباراة بين الفريقين في العاصمة بغداد لعدم امتلاك الموصل لملاعب بسبب عملية الاعمار التي تخضع لها منذ سنوات.