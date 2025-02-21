أول اعتراض على قرعة كأس العراق من الموصل: "انطوها للنجوم وفضّوها"

أول اعتراض على قرعة كأس العراق من الموصل: "انطوها للنجوم وفضّوها"
شفق نيوز/ أعرب مشرف نادي الموصل، محمد فتحي، اليوم الخميس، عن استيائه الشديد من قرعة كأس العراق التي فرضت موازنة بين فرق الدوري الممتاز ودوري النجوم، وانتقد قرار إجبار فريق الموصل على اللعب خارج ملعبه في العاصمة بغداد.
وقال فتحي في تصريحٍ لوكالة شفق نيوز؛ عن قرعة كأس العراق قائلاً إنها "أجمل قرعة في تاريخ الكرة – انطوها للنجوم وفضوها، والشرطة يلاعب الموصل في بغداد جبراً".
وأوضح فتحي أن "المشكلة الأساسية تكمن في عدم السماح بإجراء القرعة على ملعب نادي الموصل بحجة عدم توفر ملعب مناسب، وهو ما يُثير تساؤلات حول عدالة توزيع الملاعب بين الفرق".
وأضاف قائلاً: " اشركونا في القرعة ونحن من يختار الملعب، وليس أن تُخبرني بأنني سأواجه الشرطة في العاصمة بغداد".
واعتبر فتحي أن مثل هذه القرارات تُظهِر تجاهلاً واضحاً لواقع الأندية المحلية، ما يزيد من معاناة الفرق التي تكافح لتأمين حقوقها في المنافسة على أرضها، مؤكداً أن النظام الإداري الحالي يحتاج إلى إصلاحات تضمن تكافؤ الفرص لجميع الفرق.
واعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة قرعة كأس العراق للدور الـ16 ووضعت القرعة الموصل الذي يلعب في الدوري الممتاز بمواجهة الشرطة الذي يلعب في دوري نجوم العراق، على ان تجري المباراة بين الفريقين في العاصمة بغداد لعدم امتلاك الموصل لملاعب بسبب عملية الاعمار التي تخضع لها منذ سنوات.