أزمة ملعب مباراة العراق وفلسطين تواصل الجدل والاتحاد يكشف تفاصيل جديدة

أزمة ملعب مباراة العراق وفلسطين تواصل الجدل والاتحاد يكشف تفاصيل جديدة
شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الجمعة،
عن تفاصيل جديدة بشأن مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني ضمن التصفيات
الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال الزاملي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "جميع القرارات
المتعلقة بمشاركة المنتخب العراقي في التصفيات، بما في ذلك اختيار الملاعب وإقامة
المباريات والمعسكرات التدريبية، أصبحت بيد رئيس الاتحاد عدنان درجال، بعد منحه
التخويل الرسمي من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع الأخير، الذي
شهد تصويتاً بالإجماع على هذا القرار".
وأضاف، أن "التخويل الممنوح لدرجال يشمل إدارة الأمور الإدارية
الخاصة بالمنتخب كافة خلال التصفيات، بما فيها تحديد الملاعب التدريبية والمباريات
الرسمية، والموافقة أو الاعتراض على الملاعب المخصصة لمباريات العراق".
وفيما يخص إقامة مباراة العراق وفلسطين في الأردن، أوضح الزاملي، أن
"أعضاء الاتحاد العراقي غير مخولين بالاعتراض على القرار، نظراً لمنحهم
درجال التفويض الكامل"، واصفاً في الوقت نفسه "قرار الاتحادين الدولي
والآسيوي بغير الصائب".
وتابع عضو اتحاد الكرة العراقي، أن "القرار ينطوي على خرق واضح
لمبدأ تكافؤ الفرص"، داعياً درجال إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة
لضمان إقامة المباراة على ملعب محايد، بعيداً عن دول المجموعة، حفاظًا على حقوق
المنتخب العراقي".
وكان الاتحاد الفلسطيني قد اختار الأردن كأرض بديلة لخوض المباراة، ما
أثار اعتراض الاتحاد العراقي، الذي رأى أن إقامة اللقاء في الأردن يمنح
الأخير أفضلية غير عادلة باعتباره منافساً مباشراً في المجموعة.
ورغم ذلك وافق العراق على القرار، مع التأكيد على جاهزية المنتخب الوطني
لخوض المباراة وتحقيق الفوز في أي ملعب.
يُذكر أن منتخب فلسطين سيستضيف نظيره العراقي في الجولة الثامنة من منافسات
المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس
العالم، وذلك يوم 25 آذار المقبل.