أزمة ملعب مباراة العراق وفلسطين تواصل الجدل والاتحاد يكشف تفاصيل جديدة

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الزاملي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "جميع القرارات المتعلقة بمشاركة المنتخب العراقي في التصفيات، بما في ذلك اختيار الملاعب وإقامة المباريات والمعسكرات التدريبية، أصبحت بيد رئيس الاتحاد عدنان درجال، بعد منحه التخويل الرسمي من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع الأخير، الذي شهد تصويتاً بالإجماع على هذا القرار".

وأضاف، أن "التخويل الممنوح لدرجال يشمل إدارة الأمور الإدارية الخاصة بالمنتخب كافة خلال التصفيات، بما فيها تحديد الملاعب التدريبية والمباريات الرسمية، والموافقة أو الاعتراض على الملاعب المخصصة لمباريات العراق".

وفيما يخص إقامة مباراة العراق وفلسطين في الأردن، أوضح الزاملي، أن "أعضاء الاتحاد العراقي غير مخولين بالاعتراض على القرار، نظراً لمنحهم درجال التفويض الكامل"، واصفاً في الوقت نفسه "قرار الاتحادين الدولي والآسيوي بغير الصائب".

وتابع عضو اتحاد الكرة العراقي، أن "القرار ينطوي على خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص"، داعياً درجال إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إقامة المباراة على ملعب محايد، بعيداً عن دول المجموعة، حفاظًا على حقوق المنتخب العراقي".

وكان الاتحاد الفلسطيني قد اختار الأردن كأرض بديلة لخوض المباراة، ما أثار اعتراض الاتحاد العراقي، الذي رأى أن إقامة اللقاء في الأردن يمنح الأخير أفضلية غير عادلة باعتباره منافساً مباشراً في المجموعة.

ورغم ذلك وافق العراق على القرار، مع التأكيد على جاهزية المنتخب الوطني لخوض المباراة وتحقيق الفوز في أي ملعب.

يُذكر أن منتخب فلسطين سيستضيف نظيره العراقي في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وذلك يوم 25 آذار المقبل.