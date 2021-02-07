"ايڤان سليمان" ينضم لصفوف فريق امانة بغداد لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي امانة بغداد، اليوم الاحد، تعاقدها مع اللاعب ايڤان سليمان ابراهيم لتمثيل فريقها الكروي للمرحلة المقبلة.

وقال مسؤول المكتب الاعلامي للنادي عدي صبار لوكالة شفق نيوز، إن الادارة تعاقدت مع اللاعب ايڤان سليمان لاعب فريق نادي الديوانية لتمثيل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف صبار أن اللاعب ايڤان هو اساساً لاعب دهوك الذي انضم لفريق الديوانية مع انطلاق دوري الموسم الحالي على سبيل الاعارة، مبيناً أن ادارة بغداد حصلت على موافقة الادارتين وتم الاتفاق لضم اللاعب لصفوف الامانة رسمياً.

وأشار إلى أن ادارة نادي الامانة ومن خلال قناعة المدرب عصام حمد تسعى لتعزيز صفوف فريقها الكروي من خلال تعاقدها مع اللاعب ايڤان سليمان ولاعبين اخرين تم ضمهم للفريق .

وأعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية، في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أن الاستهلاك اليومي من الغاز للبلاد بأكملها بلغ 707 ملايين متر مكعب.