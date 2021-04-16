ايوب اوديشو يشيد بالفريق الاوزبكي ويعد جمهور الجوية بـ"تقليل الأخطاء"

شفق نيوز/ عقد اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القوة الجوية وباختاكور الأوزبكي.

ويواجه فريق القوة الجوية العراقي، نظيره باختاكور الأوزبكي، يوم غد السبت المقبل الموافق 17 أبريل، على ملعب الشارقة بالإمارات، وذلك لحساب الجولة الثانية في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب ايوب اوديشو في المؤتمر الفني الذي تابعته وكالة شفق نيوز؛ ان المباراة مهمة بعد خسارتنا المباراة الاولى أمام الشارقة الإماراتي.

واضاف أوديشو؛ ان الفريق الأوزبكي فريق جيد ويضم لاعبي المنتخب الوطني ومحترفين على مستوى عال.

وتابع مدرب القوة الجوية؛ اتمنى ان نقدم مباراة بنفس أفضل مما قدمناه أمام الشارقة، وأن نقلل الأخطاء التي وقعنا بها في المباراة الأولى.

بدوره؛ قال الحارس فهد طالب؛ ان المباراة لاتخلو من الصعوبة والفريق عازم على تحقيق النقاط الثلاث.

وخسر فريق نادي القوة الجوية امام فريق الشارقة الإماراتي بهدف دون رد في أولى مواجهات الفريقين بانطلاق منافسات دوري ابطال اسيا.

سجل هدف الشارقة الإماراتي اللاعب خالد باوزير في الدقيقة 62 من زمن المباراة.