ايوب اوديشو: هدفنا الانتصار على اجمك الاوزبكي وتقديم أداء يليق بالصقور

شفق نيوز/ أكد مدرب نادي القوة الجوية أيوب اوديشو يوم الأحد، جهوزية اللاعبين جميعهم للمباراة ولا توجد اية إصابات.

جاء ذ لك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد قبل مواجهة اجمك الأوزبكي يوم غد الاثنين.

وأضاف اوديشو ان تحقيق الانتصار على اجمك طموحنا وتقديم أداء يليق بالصقور.

ولفت إلى أن دوري المحترفين ممتع والحديث عن ضغط المباريات وتأثيره على اللاعبين غير صحيح.

وأوضح أن دوري المحترفين يعطيك مساحة كمدرب لإشراك جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة وإبقائهم في الفورمة.

ويأتي فريق القوة الجوية بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة، بينما يحل اجمك الأوزبكي المركز الرابع والأخير بدون نقاط، ويتصدر الاتحاد السعودي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، يليه سباهان الإيراني برصيد 10 نقاط.