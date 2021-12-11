ايوب اوديشو: اتحاد الكرة العراقي لا يرغب بقيادة المدرب المحلي للمنتخب

شفق نيوز/ صرّح المدرب أيوب أوديشو، يوم السبت، بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم لا يرغب بالمدرب المحلي لقيادة المنتخب، فيما عزا هبوط مستوى اللاعبين إلى مدربيّ اللياقة البدنية.

وأبدى اوديشو لوكالة شفق نيوز، استغرابه لمحاربة بعض اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة للمدرب المحلي "إذ كان على الاتحاد ان يدعم الكفاءات التدريبية وتوجيهها بالشكل الصحيح في العراق لا ان يتم ابعادها وخسارة خدماتها".

واضاف "من الغريب جعل المدرب العراقي الذي يقود فرق الدوري الممتاز سبباً وشماعة في تراجع اداء اللاعبين بالمنتخب العراقي"، محملاً المدرب الحالي للمنتخب بتروفيتش ومدرب اللياقة تراجع الجانب البدني للاعبي المنتخب في تصفيات كأس العالم وبطولة كأس العرب.

ودعا اوديشو الى تقليص اندية الدوري الممتاز "لان ذلك يؤدي الى التنافس الحقيقي وظهور لاعبين على مستوى عال في الفرق وبالتالي يتم اكتشاف لاعبين يمثلون المنتخب بعد ان تكون الرؤيا واضحة للمدرب".

ونفى الانباء التي تداولت في الوسط الرياضي بمفاتحته من قبل اتحاد الكرة لقيادة المنتخب، مؤكدا ان "لا احد من الاتحاد اتصل بيّ بشأن تدريب المنتخب لسبب بسيط ان الاتحاد لا يرغب بالمدرب المحلي لكن في حال دعوتي لقيادة المنتخب سأوافق خدمةً للعراق".

وختم بالقول "في حال تسلمت مهمة تدريب المنتخب سيكون شرطي عدم تدخل اي شخص بقراراتي سوى في الجانب الفني وكذلك في اختيار اللاعبين وجوانب اخرى تخص مهمتي"، لافتاً الى ان المدرب المحلي "لديه فكرة عن طبيعة اللاعب العراقي واسلوبه وبإمكانه اعادة مستوياتهم لوضعهم الطبيعي".