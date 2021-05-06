ايمن حسين يؤكد جاهزيته لمواجهة نفط الوسط غداً الجمعة

شفق نيوز/ أكد مهاجم فريق القوة الجوية، أيمن حسين، يوم الخميس، أنه في أتم الجاهزية للمشاركة في مباراة فريقه يوم غد الجمعة.

وقال حسين، هداف الدوري الممتاز لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز "أنا في أتم الجاهزية لخدمة فريقي يوم غد الجمعة ضد فريق نفط الوسط، في اللقاء المؤجل من الدوري الممتاز، لكن القرار الاول والاخير سيكون بيد المدرب أيوب أوديشو".

وأضاف "على الرغم الاصابة إلا أنني سأرتدي القناع الواقي في حال مشاركتي بالمباراة"، مشيرا الى انه شارك في الوحدات التدريبية مع الفريق "وكل ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن ابتعادي عن الملاعب لفترة اسابيع عار عن الصحة".

وتعرض ايمن حسين لاصابة في لقاء القوة الجوية أمام الشارقة الإماراتي في مستهل مشوار القوة الجوية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وخسر فيها الجوية بهدف دون رد، ليخرج الفريق لاحقاً من منافسات البطولة الآسيوية.