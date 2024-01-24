سفاح آسيا "الجديد" يفسر صعوبة الفوز على فيتنام وسر طريقة احتفاله بالهدف الثاني

شفق نيوز/ كشف هداف بطولة كأس آسيا العراقي ايمن حسين، اليوم الأربعاء، عن سر "الفوز" الدراماتيكي على فيتنام وتصدر المجموعة الرابعة في آخر لحظات المباراة، فيما تحدث عن سر احتفاله بالهدف الثاني من المباراة.

وقال لاعب المنتخب الوطني العراقي ايمن حسين في حديث صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه بعد الفوز على فيتنام وتصدر المجموعة الرابعة "اشكر كل شخص دعمني، واشكر المدرب والجماهير العراقية ومبروك للشعب العراقي تصدر مجموعتنا".

وأضاف حسين "اليوم بدأنا المباراة مع فيتنام بـ10 لاعبين جدد وهو ربما ما يفسر الصعوبات التي واجهتنا في هذه المباراة"، مبينا أن "الإنجاز الأهم هو إحراز بطولة كأس آسيا وليس إحراز لقب هداف البطولة".

وتابع ايمن حسين، ان "الاحتفال مع اللاعب علي جاسم جاء لانه افضل صانع اهداف في البطولة"، مبينا ان "احتفاله بالهدف الثاني من المباراة جاء على طريقة احتفال لاعب المنتخب السابق يونس محمود في كأس آسيا 2007".

من جهتها اختارت اللجنة الفنية لبطولة آسيا مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين كافضل لاعب في مباراة منتخبي العراق وفيتنام في مباراة الجولة الثالثة لبطولة آسيا 2023.

وجاء فوز ايمن حسين بجائزة أفضل لاعب في مباراة العراق وفيتنام بعد تسجيله هدفين في مرمى فيتنام .

وتصدر ايمن حسين قائمة هدافي البطولة لحد الآن بعد تسجيله خمسة أهداف حتى الآن هدف على اندونيسيا وهدفين على اليابان ومثلهما على فيتنام.

كما بات ايمن حسين، اول لاعب عراقي يسجل بثلاث مباريات متتالية في البطولة، في سابقة لم يفعلها اللاعب السابق "سفاح آسيا" يونس محمود.

وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط يليه اليابان بستة نقاط ثم اندنوسيا ثالثا بثلاث نقاط وفيتنام بالمركز الرابع بدون حصوله على اي نقطة.