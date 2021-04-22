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ايمن حسين يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-22T12:54:29+0000
ايمن حسين يغيب عن الملاعب 3 أسابيع

شفق نيوز/ أعلن عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، علي زغير، يوم الخميس، أن مهاجم الفريق أيمن حسين سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع بسبب عملية جراحية.

وقال زغير، وهو رئيس وفد فريق القوة الجوية لكرة القدم المشارك في بطولة كأس آسيا، لوكالة شفق نيوز، إن أيمن حسين أجرى عملية جراحية في الوجه وتكللت بالنجاح، إلا أنه لن يستطيع اللعب الا بعد ثلاثة أسابيع.

وتعرض ايمن حسين لاصابة في لقاء القوة الجوية أمام الشارقة الإماراتي في مستهل مشوار القوة الجوية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وخسر فيها الجوية بهدف دون رد.

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