ايمن حسين يغادر العراق لتوقيع عقد مع الجزيرة الإماراتي

شفق نيوز/ اكد لاعب المنتخب العراقي ايمن حسين، يوم الثلاثاء، عن تعاقده رسمياً مع نادي الجزيرة الإماراتي لتمثيل فريقه الكروي لموسم ونصف الموسم.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز "أنا حالياً في مطار بغداد الدولي متوجهاً إلى الإمارات لتوقيع العقد ورفع قميص نادي الجزيرة امام وسائل الاعلام بعد ان تم الاتفاق مسبقاً على البنود كافة".

واوضح انه انهى عقده بالتراضي مع ناديه السابق المرخية القطري بعد أن وافق نادي الجزيرة على تسديد رواتبه للمرخية.

وبين حسين ان "ادارة نادي المرخية القطري شكرتني واكدت لي ان ابواب النادي ستبقى مفتوحة لي متى ما شئت العودة".

واشار الى انه سيبدأ تدريباته مباشرة بعد الوصول للإمارات وتوقيع العقد مع فريقه الجزيرة، مضيفا أنه سيلقى ترحيبا جيدا من ادارة النادي.