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ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين للدوري الممتاز بثمانية أهداف

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-03T10:07:40+0000
ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين للدوري الممتاز بثمانية أهداف

شفق نيوز/ أصدرت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية، يوم الأحد، قائمة بتسلسل هدافي الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية عشر من المنافسات.

وبينت القائمة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ تصدر ايمن حسين لاعب نادي القوة الجوية تسلسل الهدافين بتسجيله ثمانية أهداف.

وتقاسم لاعب نادي الكهرباء محمد ابراهيم ولاعب النفط موسى عدنان، المركز الثاني في القائمة بستة أهداف لكل منهما.

فيما كان المركز الثالث لأربعة لاعبين لكل منهم خمسة أهداف، وهم كل من لاعب فريق نادي الحدود منار طه، وجبار كريم لاعب امانة بغداد، وعمر منصور لاعب نفط الوسط، ومهند عبد الرحيم لاعب نادي الزوراء.

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