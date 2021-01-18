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ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة 14 بعشرة أهداف

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-18T09:58:42+0000
ايمن حسين يتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة 14 بعشرة أهداف

شفق نيوز/ أصدرت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، قائمة بأسماء هدافي الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة الرابعة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وتصدر قائمة الهدافين ايمن حسين لاعب القوة الجوية برصيد عشرة أهداف، يليه لاعب نادي الزوراء مهند عبد الرحيم برصيد ثمان أهداف، ثم لاعب فريق نادي نفط ميسان احمد عبد الرزاق، ولاعب نادي الكهرباء محمد ابراهيم، ولاعب نادي النفط موسى عدنان، ولاعب نادي امانة بغداد جبار كريم، ولكل منهم ستة أهداف، ولاعب نادي الحدود منار طه، ولاعب نفط الوسط عمر منصوري، ولاعب الطلبة محمد جفال، ولاعب نادي النجف احمد كوني ولكل منهم خمسة أهداف.

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