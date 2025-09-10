ايلام الفيلية.. لاعبو أيوان للكاراتيه يتألقون بـ 16 ميدالية ملونة في البطولة الايرانية

شفق نيوز- ايلام

أعلن رئيس اتحاد الكاراتيه الحر في محافظة إيلام الفيلية حمزة غلامي، اليوم الاربعاء، تألق فريق مدينة أيوان للكيوكوشن تيزوكا في البطولة الوطنية بفوزه بـ 13 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.

ونقل تقرير لوكالة فارس الإيرانية ترجمتها وكالة شفق نيوز، عن غلامي قوله إن "بطولة FIKk للكيوكوشن الإيرانية الوطنية أقيمت بمشاركة 20 محافظة في البلاد، واستضافتها مدينة تويسركان في همدان”.

وأضاف أن فريق رجال كيوكوشن تيزوكا من مقاطعة أيوان محافظة إيلام تحت إشراف المدربين محمد جواد سليماني وجابر صابري، وشارك في المنافسة بستة عشر لاعبا من لاعبي الكاراتيه وحقق نتائج باهرة بفوزه بـ 13 ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة".