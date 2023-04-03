ايقاف من سنة إلى 5 سنوات.. عقوبات شديدة بحق مشرف نادي النجف وعبد الغني شهد

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، يوم الاثنين، عقوبات شديدة بحق مسؤول في نادي النجف ومدرب الفريق الكروي بعد اعتدائهما على مشرف مباراة في الجولة 21 من الدوري الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اجتماعاً لدراسةِ عددٍ من التقارير في بعض المباريات التي جرت خلالها بعض الأحداث المؤسفة، وأصدرت اللجنة عدة قرارات.

وبينت أنه تمت مناقشة تقارير الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة والمنسق الأمنيّ لمباراة فريقي النجف والقوة الجويّة التي جرت في ملعب النجف بتاريخ 2023/3/30 ضمن مبارياتِ الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2023/2022 وما رافقها من أحداثٍ مؤسفةٍ بدرت من دكةِ احتياط فريق النجف والاعتداء السافر والغريب تجاه مشرف المباراة.

وأضافت بعد الاطلاع على كل الأولياتِ ودراسة التقارير أعلاه، كما اطلعت اللجنة على مقاطع الفيديو التي تثبت اعتداء مشرف فريق نادي النجف فاضل محمد علي وضربه لمشرف المباراة مالح مهدي بدون أي سببٍ، وهذه الحالةُ تحدثُ للمرة الأولى في الدوري، وكذلك التهديد من قبل مدرب فريق النجف عبد الغني شهد لمشرف المباراة والتلفظ بألفاظٍ بعيدة عن الروح الرياضيّة، واستمر التجاوزُ رغم طرده من قبل حكم المباراة بالقول "أزين (أحلق) شاربه إذا طلعت من الملعب اليوم".

وقررت اللجنة معاقبة مشرف فريق النجف فاضل محمد علي بالإيقاف لمدة خمس سنواتٍ من دخول الملاعب وعدم المشاركة في أي نشاطٍ خاصٍ بكرة القدم، وإيقاف مدرب فريق النجف عبد الغني شهد لنهاية الموسم ومنعه من دخول الملاعب ومرافقة فريقه، وكذلك معاقبة نادي النجف بغرامةٍ ماليةٍ قدرها عشرة ملايين دينار.

كما ناقشت اللجنة تقريري الطاقم التحكيمي ومشرف مباراة ناديي عفك والناصرية التي جرت في ملعب نادي عفك ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم 2023/2022، وعند الاطلاع على كل الأولياتِ تبينَ للجنة دخول جماهير نادي الناصرية الى ساحةِ الملعب لمحاولة الاعتداء على الطاقم التحكيمي بعد تسجيل نادي عفك هدفه الأول.

ووفقاً للجنة الانضباط فإنه لولا تدخل لاعبي نادي الناصرية ورجال أمن الملاعب لحدثت "كارثة"، وكـان هذا عند الدقيقة 19 واستمرت الجماهير بالاعتداء والتجاوز ورمي الحجارة وقناني الماء داخل الملعب، وكانت هناك محاولاتٌ لتهدئة الأمور لغرض استئناف المباراة إلا إنها باءت بالفشل، وبقي الحال على ما هو عليه لحين الدقيقة 52، حيث اعلن الطاقم التحكيمي تعليقَ المباراة لعدم إمكانية استئناف اللعب وحفاظاً على سلامة الطاقم التحكيمي ومسؤولي المباراة.

واشارت الى انه تم استدعاء الطاقم التحكيمي للوقوف على حقيقة أحداث المباراة بشكلٍ أفضل والاستماع لهم بالتفصيل، حيث أكدوا ما ذكر في أعلاه، وفي تقريرهم بأنهم علقوا المباراةَ لعدم إمكانية استمرارها بسبب جماهير نادي الناصرية، إذ إن النادي يعد مسؤولاً عن تصرفات جماهيره التي كانت هي السببَ الرئيسي بعدم إكمال المباراة.

وقررت اللجنة اعتبار نادي الناصرية خاسرًا 0-3 أمام نادي عفك، وحرمان جماهير نادي الناصرية من دخول الملاعب لنهاية الموسم الحالي 2022 – 2023، ومعاقبة النادي بغرامةٍ ماليةٍ قدرها ثلاثة مليون دينار عراقي.