سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ايطاليا تجتاز عقبة بلجيكا وتضرب موعداً مع اسبانيا بنصف نهائي اليورو

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-02T20:56:48+0000
ايطاليا تجتاز عقبة بلجيكا وتضرب موعداً مع اسبانيا بنصف نهائي اليورو

شفق نيوز/ تأهل المنتخب الإيطالي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.

وتقدم "الآزوري" بهدفين حملا توقيع نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني في الدقيقتين 31 و44 على الترتيب، قبل أن يقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الإسباني الذي حقق فوزا صعبا في وقت سابق اليوم بمساعدة ركلات الترجيح بنتيجة 3-1 على نظيره السويسري بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

related

بلجيكا تخرج البرتغال حامل لقب اليورو وتضرب موعداً مع إيطاليا

Date: 2021-06-27 20:55:30
بلجيكا تخرج البرتغال حامل لقب اليورو وتضرب موعداً مع إيطاليا

التشيك تعطل الطواحين الهولندية وتلقي بها خارج اليورو

Date: 2021-06-27 17:54:57
التشيك تعطل الطواحين الهولندية وتلقي بها خارج اليورو

سويسرا العنيدة تفجر مفاجأة اليورو وتقصي بطل العالم فرنسا

Date: 2021-06-28 21:46:41
سويسرا العنيدة تفجر مفاجأة اليورو وتقصي بطل العالم فرنسا

انكلترا تسقط ألمانيا بثنائية وتبلغ ربع نهائي اليورو

Date: 2021-06-29 17:51:51
انكلترا تسقط ألمانيا بثنائية وتبلغ ربع نهائي اليورو

بلجيكا تتأهل لدور الـ16 من اليورو بفوزها على الدنمارك

Date: 2021-06-17 18:09:38
بلجيكا تتأهل لدور الـ16 من اليورو بفوزها على الدنمارك

النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

Date: 2021-06-24 07:17:12
النوارس يرمون منديل الدوري العراقي لصالح الصقور وعيونهم على "الكأس"

كاتانيتش يختار تشكيلة العراق لمواجهة البحرين

Date: 2019-11-19 15:19:13
كاتانيتش يختار تشكيلة العراق لمواجهة البحرين

ركلات الترجيح تؤهل القوة الجوية لدوري ابطال اسيا

Date: 2021-04-07 20:40:13
ركلات الترجيح تؤهل القوة الجوية لدوري ابطال اسيا