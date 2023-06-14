ايران تحقق الفوز على سوريا في غرب اسيا

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاولمبي الايراني من الفوز على نظيره السوري، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً على ملعب كربلاء الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم ايران على سوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت اهداف ايران عن طريق ياسين سلماني في الدقيقة 10، واحمد شهرزادي في الدقيقة 16، وعاد ياسين سلماني في الدقيقة 45+2 ليسجل هدفاً ثالثاً من ركلة جزاء، بينما سجل لسوريا هدفها الوحيد عن طريق اللاعب محمد الاسود في الدقيقة 45.

ويختتم منتخبا اليمن وسلطنة عمان مباريات اليوم، في اللقاء الذي يقام على ملعب المدينة بالعاصمة بغداد عند الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً.