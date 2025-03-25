ايران تتعادل مع اوزبكستان وتضمن تأهلها الى كاس العالم 2025

شفق نيوز/ تأهل منتخب إيران إلى كأس العالم بعد تعادله مع ضيفه أوزبكستان 2-2 مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جرت المباراة مساء اليوم على ستاد آزادي في العاصمة الإيرانية طهران .

وجاء هدفي اوزبكستان عن طريق خوجيمات إركينوف بالدقيقة 16 ، وعباسبيك فايزولاييف بالدقيقة 53 ، بينما جاء هدفي ايران عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة ، 52 ، 83 .

وعزز منتخب إيران صدارته في ترتيب المجموعة بـ 20 نقطة، مقابل 17 نقطة لأوزبكستان .

وكان منتخب إيران يحتاج نقطة واحدة في هذه المباراة من أجل ضمان الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.