اياد بنيان يتوعد احمد البشير بالمحاكم الدولية

شفق نيوز/ اعلن رئيس الهيئة التطبيعية المنحلة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، يوم الاثنين، انه سيرفع دعوى قضائية ضد معد ومقدم احد البرامج العراقية الساخرة، نافياً تورطه بقضايا فساد مالي خلال ترؤسه للهيئة.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز، انه ممتعض ومستاء مما تتداوله بعض وسائل الاعلام واتهامها له بإبرام عقود غير قانونية خلال رئاسته للهيئة التطبيعية، مؤكدا "انا واثق من عملي وما يقال هنا وهناك مجرد اثارة وكلام غير صحيح، لاسيما بشأن الوثائق التي اظهرها احمد البشير في الحلقة الاخيرة من برنامجه البشير شو".

واضاف "سأقاضي احمد البشير في المحاكم الدولية لتجاوزاته واتهاماته لاسيما انني اعرف محل اقامته خارج البلاد"، مردفا "استغرب من هذه الهجمة ضدي رغم انني خدمت الكرة العراقية بكل صدق واخلاص".

وتابع "الاعلانات التي تعاقدت عليها الهيئة التطبيعية حينما كنت رئيسا لها عادت لاتحاد كرة القدم مليوني دولار، مليون من شركة زين ومليون من شركة امبرو، وكان الاجدر شكرنا لتأميننا مبالغ طائلة للاتحاد، في حين كانت تنشر الاعلانات في السابق مجانا ولا ينتفع منها الاتحاد".

واردف بنيان "الاتهامات التي طالت عملنا بأننا تعاملنا مع شركة وهمية اتهام خاطئ لا صحة له كون الشركة التي كنا نتعامل معها هي ليست شركة امبور، بل تم تأسس هذه الشركة بعد ستة اشهر من غلق امبرو السابقة وهذا ما سيثبته القضاء العادل قريباً".

وفيما يخص اللاعب الدولي السابق نشأت اكرم، اكد بنيان ان "نشأت اكرم تعامل مع شركة اخرى وهي (سما الاحتراف) وكان ذلك في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول الماضي ولم يرتكب اي خطأ يحاسب عليه فهو حر باختياراته وفي مجال حياته".

وبشان تصريح وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم امس بشأن اتهامات البشير، اوضح بنيان "اعتقد ان بيانه الذي نشر عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك كان متسرعا وجاء عبر ضغوطات مقربين لتبرير موقفه".

واضاف "الكابتن عدنان درجال حر بما يصرح وهو مسؤول عما يتحدث به ونتمنى له التوفيق بعمله".

ويوم امس الاحد، رد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على اتهامات أثيرت ضده في ملف التعاقد مع شركتين للتسويق والبث التلفزيوني الخاص باتحاد كرة القدم.

وقال درجال في منشور على صفحته في فيسبوك، وتابعه وكالة شفق نيوز "اطلعت على الأخبار الكاذبة التي أطلقها للأسف البعض من المحسوبين على الإعلام في الفترة الأخيرة بأنّ العقود التي أبرمت مع شركتي برو والأضواء تمت من قبلي، وهذا الكلام عار عن الصحة".

وأضاف، "لم ولن أوقع أي عقد كما ذكر مؤخراً، وأنّ العقد الذي تم توقيعه مع شركة الأضواء قد وقع في مقر شركة الأضواء بين إياد بنيّان رئيس الهيئة التطبيعية والمدير المفوض لشركة الأضواء محمد، وبحضور مستشار إياد ومحامي الاتحاد نعمة الربيعي"، مبيناً أنّ "ما صرح به أحد الإعلاميين من أنّ العقد قد تم توقيعه في بيتي فهو كذب وافتراء هدفه الإساءة لنا وخلط الأوراق".

وتابع درجال "أما بخصوص عقد الرعاية مع شركة زين والخاص بدعم ورعاية منتخبنا الوطني فقد تم توقيعه بين إياد بنيّان وشركة برو، وهي شركة وسيطة بين شركة زين للاتصالات واللجنة التطبيعية".

وكان احمد البشير، معد ومقدم برنامج "البشير شو"، قد عرض في برنامجه ما يشير إلى اتهام رئيس الهيئة التطبيعية المنحلة أياد بنيان، ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ولاعب المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، بتحقيق منافع شخصية وإبرام عقود وهمية وغير قانونية بين الهيئة وبعض الشركات.

وتظهر وثائق عرضها البرنامج، وبرامج رياضية أخرى سابقة، أن تاريخ إبرام العقد بين التطبيعية والشركة، قد سبق تأسيس الشركة، أي أن الطرفين أنهيا التفاهم، ثم شرع "أكرم وشريكه" بتأسيس الشركة.