اياد بنيان: نهاية حزيران موعداً لانتخابات الاتحاد المقبل

شفق نيوز/ اعلن رئيس الهيئة التطبيعية لكرة القدم اياد بنيان، الجمعة، أن الانتخابات الخاصة بمجلس اتحاد الكرة الجديد ستقام نهاية شهر حزيران المقبل.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز ان الهيئة تحرص على اقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن وانها تسعى لتهيئة الأجواء للاتحاد المقبل بغية تسهيل مهمته.

واشار الى ان الاتحاد في تواصل دائم مع الاتحاد الدولي وانه تلقى كل التعليمات الخاصة بهذا الشأن.

واكد أن الانتخابات الخاصة بالاتحاد المقبل حدد في الثلاثين من شهر حزيران المقبل وفق المعايير الدولية.

وكان الاتحاد الدولي مدد مدة تسعة اشهر لعمل الهيئة التطبيعية بغية ادارة شؤون الكرة العراقية لحين اجراء الانتخابات المقبلة وينتهي التمديد في الثلاثين من شهر حزيران 2021.