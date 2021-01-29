سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اياد بنيان: نهاية حزيران موعداً لانتخابات الاتحاد المقبل

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-29T08:12:42+0000
اياد بنيان: نهاية حزيران موعداً لانتخابات الاتحاد المقبل

شفق نيوز/ اعلن رئيس الهيئة التطبيعية لكرة القدم اياد بنيان، الجمعة، أن الانتخابات الخاصة بمجلس اتحاد الكرة الجديد ستقام نهاية شهر حزيران المقبل.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز ان الهيئة تحرص على اقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن وانها تسعى لتهيئة الأجواء للاتحاد المقبل بغية تسهيل مهمته.

واشار الى ان الاتحاد في تواصل دائم مع الاتحاد الدولي وانه تلقى كل التعليمات الخاصة بهذا الشأن. 

واكد أن الانتخابات الخاصة بالاتحاد المقبل حدد في الثلاثين من شهر حزيران المقبل وفق المعايير الدولية.

وكان الاتحاد الدولي مدد مدة تسعة اشهر لعمل الهيئة التطبيعية بغية ادارة شؤون الكرة العراقية لحين اجراء الانتخابات المقبلة وينتهي التمديد في الثلاثين من شهر حزيران 2021.

related

اتحاد الكرة العراقي يقدم التعازي برحيل مارادونا

Date: 2020-11-27 14:03:29
اتحاد الكرة العراقي يقدم التعازي برحيل مارادونا

لجنة أمنية لكشف ملاعب العراق وطلب بايقاف قضية

Date: 2019-08-06 20:45:06
لجنة أمنية لكشف ملاعب العراق وطلب بايقاف قضية

اتحاد القدم العراقي يتراجع عن قراره ويحدد ملعب مباراة كأس السوبر

Date: 2019-09-11 12:28:50
اتحاد القدم العراقي يتراجع عن قراره ويحدد ملعب مباراة كأس السوبر

الفيفا يوافق على استقالة الاتحاد العراقي

Date: 2020-01-31 07:19:20
الفيفا يوافق على استقالة الاتحاد العراقي

البحرين تحسم موقفها من اللعب في البصرة

Date: 2019-08-08 16:38:40
البحرين تحسم موقفها من اللعب في البصرة

اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور مباريات الدوري العراقي الممتاز

Date: 2020-11-30 07:43:15
اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور مباريات الدوري العراقي الممتاز

اتحاد القدم يجري قرعة دوري الدرجة الاولى

Date: 2019-09-23 18:15:45
اتحاد القدم يجري قرعة دوري الدرجة الاولى

رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية

Date: 2020-02-12 14:24:30
رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية