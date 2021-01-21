اياد بنيان: مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة لاستضافة خليجي 25

شفق نيوز/ أكد اياد بنيان رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، أن مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة استضافة العراق لبطولة خليجي 25، مشيرا إلى أن هناك لجنة مكلفة من الاتحاد الخليجي ستصل البصرة في 25 كانون الثاني الجاري، للاطلاع على جاهزية البصرة لاستضافة الخليجي المقبل.

وقال بنيان لوكالة شفق نيوز ان كل الجهود متظافرة من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة وجهات اخرى داعمة، لاظهار المباراة بشكل لائق ينسجم مع حجم لقاء ديربي الخليج لإقناع الوفد الخليجي القادم للبصرة بالجانب التنظيمي.

واشار الى ان الاتحاد وبالتعاون مع الوزارة والمحافظة؛ جهز كل متطلبات الاستضافة وكل الجوانب التنظيمية التي تليق بالمباراة المقبلة.

ولفت بنيان إلى أن الاتحاد وجه دعوات لشخصيات رياضية من النجوم العراقيين السابقين الذين مثلوا العراق في بطولات الخليج، كما وجه دعوات لشخصيات رياضية وإعلامية كويتية لحضور المباراة المرتقبة.