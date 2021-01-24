سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-24T07:50:46+0000
اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

شفق نيوز/ ذكر رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي اياد بنيان، يوم الأحد، أن موضوع دخول الجمهور من عدمه لملعب البصرة لم يحسم بعد .

وقال بنيان في حديث مع وكالة شفق نيوز؛ إن "ما يتداول عن دخول نسبة 25 بالمئة من الجمهور لمباراة العراق والكويت المقررة الأربعاء المقبل، مجرد أماني ومقترحات تطلق من المعنيين بالشأن الرياضي بغية إسعاد الجمهور، لكن القرار الأول والأخير يعود لخلية الازمة فهي المعنية والتي تحسم القرار.

واكد بنيان ان "الساعات القليلة المقبلة ستحسم موضوع الجمهور نهائيا"، معربا ‘عن أمله بأن يكون القرار صائباً يتناسب مع الوضع الراهن ويسعد الجمهور في نفس الوقت.

واكد ان اجتماعات متواصلة بدأت تعقد في البصرة تضم لجاناً من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة والتطبيعية والجهات الامنية لمناقشة كافة الجوانب التنظيمية بهدف انجاح المباراة الودية المرتقبة.

related

وفد منتخب العراق يصل البصرة لملاقاة الكويت ودياً (صور)

Date: 2021-01-23 17:27:05
وفد منتخب العراق يصل البصرة لملاقاة الكويت ودياً (صور)

العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

Date: 2021-01-10 06:31:13
العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

المدينة الرياضية متجهزة لإقامة مباراة العراق والكويت في البصرة

Date: 2021-01-16 12:58:08
المدينة الرياضية متجهزة لإقامة مباراة العراق والكويت في البصرة

اياد بنيان: مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة لاستضافة خليجي 25

Date: 2021-01-21 12:20:45
اياد بنيان: مباراة الكويت والعراق ستكون بوابة لاستضافة خليجي 25

كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت الودية

Date: 2021-01-19 14:43:22
كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة الكويت الودية

تحديد موعد إقامة ودية العراق والكويت في البصرة

Date: 2020-12-09 08:02:23
تحديد موعد إقامة ودية العراق والكويت في البصرة

ثلاث دول تتراجع عن مقاطعة بطولة كأس الخليج

Date: 2019-11-12 21:40:59
ثلاث دول تتراجع عن مقاطعة بطولة كأس الخليج

درجال: جاهزون لاستقبال اللجنة الخليجية بملف متكامل وملاعب متميزة

Date: 2021-01-07 16:45:57
درجال: جاهزون لاستقبال اللجنة الخليجية بملف متكامل وملاعب متميزة