اياد بنيان: دخول الجمهور لملعب البصرة لم يحسم والقرار الأخير لخلية الازمة

شفق نيوز/ ذكر رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي اياد بنيان، يوم الأحد، أن موضوع دخول الجمهور من عدمه لملعب البصرة لم يحسم بعد .

وقال بنيان في حديث مع وكالة شفق نيوز؛ إن "ما يتداول عن دخول نسبة 25 بالمئة من الجمهور لمباراة العراق والكويت المقررة الأربعاء المقبل، مجرد أماني ومقترحات تطلق من المعنيين بالشأن الرياضي بغية إسعاد الجمهور، لكن القرار الأول والأخير يعود لخلية الازمة فهي المعنية والتي تحسم القرار.

واكد بنيان ان "الساعات القليلة المقبلة ستحسم موضوع الجمهور نهائيا"، معربا ‘عن أمله بأن يكون القرار صائباً يتناسب مع الوضع الراهن ويسعد الجمهور في نفس الوقت.

واكد ان اجتماعات متواصلة بدأت تعقد في البصرة تضم لجاناً من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة والتطبيعية والجهات الامنية لمناقشة كافة الجوانب التنظيمية بهدف انجاح المباراة الودية المرتقبة.