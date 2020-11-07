"اون سايد".. اوديشو أفضل مدرب بالدور الثالث من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تصدر مدرب القوة الجوية ايوب اوديشو وكادره المساعد قائمة أفضل مدربي فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للدور الثالث من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وفق تصنيف موقع "اون سايد" للاحصاء والتحليل الكمي.

وجاء اوديشو أولا برصيد 58 نقطة، وحل مدرب الكرخ عبد الكريم سلمان وكادره بالمركز الثاني برصيد 52 نقطة.

وبعدهما حل المدرب رزاق فرحان مدرب نفط ميسان وكادره برصيد 48 نقطة، ثم المدرب باسم قاسم مدرب الزوراء وكادره برصيد 47 نقطة، يليه المدرب عباس عطية مدرب الكهرباء وكادره برصيد 41 نقطة.

فيما جاء بعد ذلك المدرب رادان مدرب اربيل وكادره برصيد 40 نقطة ، بينما حل تيتا مدرب الميناء وكادره بالمركز الاخير برصيد 12 نقطة.



