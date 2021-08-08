اولمبياد طوكيو.. لاعب سعودي يفوز بالنزال على نظيره الإيراني ويخسر الذهب

شفق نيوز/ حفلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باحتجاجات على قرار تحكيمي في أولمبياد طوكيو حرم لاعبا سعوديا من الميدالية الذهبية ومنحها لمنافسه الإيراني.

وبينما كان لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي في طريقه لإهداء بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخها، احتسب الحكم ضده خطأ فنياً في النهائي عندما كانت المواجهة في متناوله.

وكان حامدي (23 عاما) يتجه لحصد الذهبية ومتقدما بنتيجة 4-1، عندما ركل خصمه الإيراني سجاد كنج زاده وطرحه أرضاً واستدعى الأمر تدخل الأطباء.

وبعد تشاور الحكام في ما بينهم، قرروا إقصاء حامدي ومنحت الذهبية للاعب الإيراني والفضية لحامدي.

ولم يعجب قرار حكم النزال، السعوديين الذين اعتبروا أنهم يستحقون الذهب.

وزير الرياضة السعودي، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أعلن أن حامدي سيكرم في المملكة بجائزة الميدالية الذهبية "لأنه البطل في عيوننا".

https://twitter.com/AbdulazizTF/status/1424013209174958088

من جهته، اعتبر الصحفي الرياضي السعودي عيسى الجوكم أن الحكم هو من كان خصم حامدي في المباراة، مشيرا إلى حديث المعلق الذي شرح الحالة التحكيمية وقال إن قرار الاستبعاد "ظالم".

https://twitter.com/EssaAljokm/status/1423985848081653762

لاعب الكاراتيه السعودي عماد المالكي قال إنه تلقى الكثير من الأسئلة عن الحالة التحكيمية واعتبر أن اللاعب الإيراني تعمد عدم النهوض، وقال إن "الذهب سلب منا".

https://twitter.com/emad_almalki1/status/1423986473846648832

واعتبر كثير من المغردين السعوديين أن المباراة تم تسييسها بحكم أن الحكم تركي الجنسية.

من جهته عبر اللاعب الإيراني كنج زاده في تصريحات صحفية بعد النزال عن سعادته بالذهبية، لكنه استدرك أنه "حزين" لأنه فاز بميداليته بهذه الطريقة.

"أنا سعيد بالميدالية الذهبية ولكنني حزين لأنني فزت بذلك الشكل".

وأضاف: " إن سألتني إن كنت موافقا أم لا، فأنا بالطبع غير موافق، لأنني أحب الميدالية الذهبية. لكنني راض عن مستوى المنافسة الذي قدمته، وأنا أقبل قرارهم (الحكام). ليس لدي أي اعتراض. اعتقد أنني لعبت جيدا. هذا كل ما يمكنني قوله."