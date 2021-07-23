اولمبياد طوكيو.. صافرة عراقية تقود لقاء ايطاليا والمانيا بكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سمت حكما عراقيا لادارة مباراة مهمة في ثاني يوم من منافسات السلة بالدورة الاولمبية.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم العراقي الدولي احمد الشويلي سيقود أول مباراة له بين منتخبي إيطاليا وألمانيا ضمن منافسات كرة السلة لدورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف العميدي؛ ان "الاختيار جاء في ضوء السمعة الطيبة التي حظى عليها حكمنا في مشاركات دولية عديدة".

واشار الى ان "اختيار حكم عراقي لمثل هكذا محفل دولي كبير يعد انجازا للصافرة العراقية التي أثبتت جدارتها في محافل مختلفة".

وتعد المباراة هي الاولى من نوعها على مستوى الأولمبياد للحكم الدولي احمد الشويلي والتي يستهلها بلقاء إيطاليا المانيا ضمن منافسات كرة السلة لدورة الألعاب الأولمبية.