اولمبياد باريس.. المنتخبات المتأهلة لربع النهائي وجدول المباريات

شفق نيوز/ بعد أن أسدل الستار (الثلاثاء)، على دور المجموعات من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024، المقامة حاليا في باريس، تستمر الفعاليات حتى 11 آب كموعد للمباراة النهائية.

ويتأهل عن المجموعات الأربع أصحاب المركزين الأول والثاني، ليكتمل نصاب دور ربع النهائي الذي يعد بمباريات نارية.

وبلغ المنتخبان المصري والمغربي دور الثمانية بعد فوز الأول على إسبانيا 2-1، والثاني على العراق بثلاثية نظيفة.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ومصر المجموعة الثالثة بـ7 نقاط.

كما تصدر المنتخب المصري المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

والمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي أولمبياد باريس هي "فرنسا، الولايات المتحدة، المغرب، إسبانيا، مصر، الأرجنتين، أوكرانيا، اليابان، باراغواي".

جدول مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس بتوقيت بغداد يوم الجمعة الثاني من أغسطس/آب 2024.

16:00: المغرب x الولايات المتحدة الأمريكية (ملعب بارك دي برانس).

18:00: إسبانيا x اليابان (ملعب غروباما ستايديوم).

20:00: مصرx بارغواي (ملعب فيلودروم).

22:00: فرنسا x الأرجنتين (نوفو ستاد دي بوردو).