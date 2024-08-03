اولمبياد باريس.. تأهل العداء العراقي طه حسين للدور الثاني

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لالعاب القوى، يوم السبت، عن تأهل العداء العراقي طه حسين للدور الثاني من أولمبياد باريس في سباق ركض 100 متر بزمن قدره 10.51 ثانية.

وقال زيدون جواد المدير التنفيذي للاتحاد العراقي لألعاب القوى لوكالة شفق نيوز، إن العداء طه حسين تمكن من التأهل للدور الثاني كثالث أسرع زمن.

‏وأوضح أن صاحب المركز الأول والثاني في مجموعته تأهلا بشكل مباشر أما أصحاب أسرع أربعة ازمان ضمن المجموعة المنطلقة في الدور الأول يحق لهم التأهل للمرحلة الثانية من المنافسات وأن عدائنا جاء كثالث أسرع زمن.

‏وأشار إلى أن منافسات المرحلة الثانية ستنطلق بعد ظهر اليوم السبت والتي سيشارك فيها العداء العراقي طه حسين بعد ضمان تأهله للمرحلة الثانية.