اوزبكستان يعتذر عن لقاء العراق بالبصرة ويوافق على مباراة في طشقند

شفق نيوز/ أعلن مدير المنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس، يوم الاثنين، عن موافقة الاتحاد الاوزبكستاني رسميا على استضافة العراق واقامة لقاء ودي مع منتخبه استعدادا للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق حصل بين التطبيعية ونظيره الاوزبكي لاقامة مباراة ودية في العاصمة طشقند في الثاني والعشرين من الشهر الحالي في "فيفا دي".

وبين ان "التطبيعية فاتحت الاتحاد الاوزبكي لاستضافة اللقاء في البصرة لكن الاخير اعتذر ووافق على اقامته في طشقند".

واوضح كوروكيس ان "المنتخب سيقيم معسكراً تدريبياً لمدة اسبوع في اوزبكستان يتخلله اللقاء المرتقب".

واكد بان "كاتنيتش حدد اللاعبين الذين سمثلون المنتخب في لقاء نظيره الاوزبكي وسيعلن عنه قريبا".