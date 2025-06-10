اوزبكستان تنهي التصفيات بفوز اخير على قطر بثلاثية نظيفة

شفق نيوز/ اختتم المنتخب القطري، يوم الثلاثاء، مواجهاته في المجموعة الأولى بخسارة اخيرة امام نظيره الأوزبكي المتاهل رسمياً إلى نهائيات كأس العالم بنتيجة 0-3.

وجرت المباراة بين الفريقين، على أرضية ملعب استاد ميلي ستاديوم في أوزبكستان، عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت أهداف اوزبكستان عن طريق عزيز بيك تورجونباييف في الدقيقة 28، وإلدور شومورودوف في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، وإيغور سيرغييف في الوقت بدل الضائع 90+2.

وكان المنتخب الأوزبكي قد ضمن الظهور في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد انتهاء الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وحصلت إيران وأوزبكستان على بطاقتي التأهل المباشر إلى كأس العالم عن المجموعة، في حين ضمنت قطر والإمارات المشاركة في الملحق الآسيوي.