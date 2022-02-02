اوديشو يقود أول وحدة تدريبية للزوراء و"الكاحل" يغيّب رضا عن لقاء الديوانية

شفق نيوز/ أجرى فريق نادي الزوراء، أول وحدة تدريبية بحضور مدرب الفريق الجديد الكابتن ايوب اوديشو الذي تسلم المهمة اليوم الاربعاء.

وقال مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن ايوب اوديشو باشر، اليوم، بمهمته كمدرب للفريق وسط تفاؤل الادارة واللاعبين وذلك استعدادا لمواجهة مضيفه الديوانية يوم السبت المقبل المؤجلة من الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز ومباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز .

واضاف ان الكابتن أيوب اوديشو ابدى ارتياحه باهتمام الادارة واندفاع اللاعبين خلال الوحدة التدريبية التي اقيمت اليوم على ملعب الشالجية .

من جانب اخر اكد مشرف الفريق، أن اللاعب محمد رضا سيغيب عن مواجهة الديوانية المقررة السبت المقبل، وذلك بعد اصابته بالكاحل ويحتاج للراحة لمدة اسبوع قبل العودة للتدريبات مع زملاءه اللاعبين .

ويحتل الزوراء بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري الممتاز المركز الرابع برصيد 35 نقطة .