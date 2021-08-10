اوديشو يقدم اعتذاره لإدارة وجماهير الصقور بسبب وضعه الصحي

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم الكابتن ايوب اوديشو اليوم الثلاثاء اعتذاره لإدارة وجماهير الصقور لعدم تكملة مشواره التدريبي مع الفريق بسبب وضعه الصحي.

وأوضح رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اتصالا جمعه بالمدرب ايوب اوديشو للاطمئنان على صحته أكد فيها الأخير أنه يحتاج إلى شهرين لإجراء عمليات جراحية بسبب وضعه الصحي مقدما شكره لأسرة نادي القوة الجوية كونه لا يستطيع مواصلة المشوار مع الصقور خلال الموسم المقبل.

وأضاف قائد القوة الجوية أن رغبتنا كانت هي بقاء اوديشو مع الفريق لكن وضعه الصحي حال دون ذلك متمنيا الصحة والسلامة له، لافتا إلى أن الإدارة تبحث عن مدرب على مستوى عال يقود الصقور في المسابقات المحلية والخارجية.